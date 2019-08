PNUD – Solicita fornecimento de materiais de construção civil para UNHABITAT no Príncipe

CONCURSO PÚBLICO

A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe, vem por este meio convidar as empresas nacionais e estrangeiras que prestam serviços de vendas de materiais de construção civil a apresentarem a sua proposta para o fornecimento de materiais de construção civil no quadro das atividades do UNHABITAT na Região Autónoma do Príncipe.

O documento do concurso pode ser consultado na recção da Casa das Nações Unidas e nos sites:

http://procurement-notices-admin.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=58450 ou

https://www.ungm.org/UNUser/Notice/95478

As propostas deverão ser em STN ou em USD e remetidas ao Escritório do PNUD até às 09H00 do dia 30 de agosto de 2019 num envelope fechado e referenciado ITB001/UNHABITAT/2019.

São Tomé aos 16 de agosto de 2019