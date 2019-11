Oportunidade de emprego na Estação da Voz de América em São Tomé

ANUNCIO DE EMPREGO #01/2019

A Estação de Retransmissão da USAGM (Voz da América) em São Tomé informa a todos os interessados que irá proceder ao recrutamento de um Técnico de Transmissões [RADIO TECHNICIAN (STP/BBG-620-07)].

Os candidatos deverão possuir as seguintes qualificações:

Ensino Médio ou Bacharelato na área de Eletrónica;

Bom conhecimento de Inglês falado e escrito;

Deve ter considerável conhecimento de Tecnologia de emissores, aspetos técnicos de emissäo em ondas médias e curtas e técnicas de comunicação;

Deve ter capacidade de diagnosticar e solucionar problemas técnicos dos equipamentos de transmissões e seus associados;

Possuir conhecimentos básicos de manutenção e operação de equipamentos.

Os candidatos deverão submeter os seguintes documentos:

Carta manuscrita em Inglês demonstrando o interesse pela vaga ou Formulário de pedido de emprego do Governo Americano (DS-174 Form), devidamente preenchido. O formulário pode ser encontrado aqui ou adquirido na Estação da V.O.A. durante as horas normais de expediente;

Cópia do Diploma (sem tradução);

Curriculum Vitae e Certificados relevantes à posição anunciada;

Carta de Condução válida;

Certidão de Registo Criminal;

Cópia do Bilhete de Identidade;

Certificado da Língua Inglesa (facultativo);

Outros.

As candidaturas deverão ser entregues: Em envelope fechado, na Estação da USAGM (V.O.A.) em Pinheira – São Tomé, São Tomé e Príncipe ou enviadas através da Caixa Postal 522. Alternativamente, podem também ser enviadas através do email: HRO_Saotome@usagm.gov. Contacto telefónico: (+239) 2223400/1/2/3.

Data limite para entrega das candidaturas: Segunda-feira, 2 de dezembro de 2019, até às 16:00 horas.