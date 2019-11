Fundo Europeu de Desenvolvimento – Aviso de Concurso Público

O Gabinete de Apoio ao Ordenador nacional do Fundo Europeu do Desenvolvimento – GAON, vem por este intermédio informar a todos os interessados, que estão abertos no referido gabinete, concursos para o preenchimento das seguintes vagas :

1 – Encarregado de programa para prestar serviços no gabinete de apoio ao Ordenador do Fundo Europeu de Desenvolvimento.

2 – Perito de gestão e comunicação no âmbito do Programa de Cooperação dos Países Africanos de Língua Portuguesa mais o Timor Leste e a União Europeia.

As candidaturas às vagas supra referidas deverão ser depositadas pelos interessados no gabinete do Ordenador Nacional do Fundo Europeu de Desenvolvimento, na rua de Damão(próximo da ex-oficina do Estado), o mais tardar até as 17 horas do dia 13 de Dezembro de 2019, em envelope fechado, contendo no seu interior, uma carta de motivação da candidatura dirigida ao Coordenador do Gabinete do Ordenador Nacional do FED, e os certificados comprovativos do cumprimento dos requisitos obrigatórios e preferenciais e no exterior, apenas a indicação da vaga a que se candidatam.

Serão analisadas somente as candidaturas completas, devidamente apresentadas e assinadas. Os candidatos que não preenchem todos os requisitos devem abster-se de apresentar a sua candidatura.

As condições de referência das duas vagas submetidas ao presente concurso, poderão ser consultadas ou obtidas no Gabinete do Ordenador Nacional do Fundo Europeu do Desenvolvimento, durante as horas normais de expediente.

Esclarecimentos adicionais poderão ser solicitados através do terminal telefónico 2221344.