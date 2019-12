Urgente relançamento de um concurso aberto pelo PNUD

A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em São Tomé e Príncipe, leva ao conhecimento dos candidatos interessados que se encontra aberto o relançamento do concurso para recrutamento de um consultor para estabelecimento de uma célula de gestão de subvenções internacionais e a implementação do plano de reforço de capacidades parceria PNUD – Ministério da Saúde.

Saiba tudo e todos os detalhes através dos dois documentos abaixo :

1 – Anúncio criação de célula

2 – Individual consultant procurement notice 03-12-2019