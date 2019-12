PNUD em STP convida empresas nacionais e estrangeiras para prestação de serviço nas suas instalações

A representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento(PNUD), em São Tomé e Príncipe, convida empresas nacionais e estrangeiras que prestam serviço nas áreas de Limpeza de Escritório, Jardinagem, Ar condicionado e Electricidade, e Serviços de Segurança, para tomarem contacto com o documento de concurso público, aberto a partir de 13 de Dezembro, para contratação de empresas para realizar tais serviços no edifício do PNUD em São Tomé e Príncipe.

Para saber tudo, consulte em abaixo, o documento de concurso público, e os demais TDRs.

1 – Anuncio Concurso DPCA19

2 – TDR Serv Jard 2019

3 – TDR Serv Limp 2019

4 – TDR Serv Man 2019 (1)

5 – TDR Serv Seg 2019