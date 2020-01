PNUD em São Tomé e Príncipe, abre concurso para recrutamento de um consultor para apoiar o escritório do PNUD a desenvolver uma proposta de projecto no âmbito da ” Promoção do Turismo Sustentável para a Luta Contra a Pobreza”.

Para saber tudo clique sobre os dois documentos abaixo :

1 – Aviso Turismo

2 – IC Turismo