Atenção : Fundo Verde para o Clima abre 5 concursos públicos para prestação de serviços

O Leitor deve ler na íntegra os 5 Anúncios, que são publicados pela Agência Fiduciária de Administração de Projectos (AFAP), que gere o financiado colocado a disposição de São Tomé e Príncipe pelo Fundo Verde para o Clima.

Primeiro anúncio – Contratação de um Consultor de perfil internacional para formar 70 técnicos sobre arranjos institucionais Clique – AMI CONSULTOR DE PERFIL INTERNACIONAL PARA FORMAR 70 TECNICOS SOBRE ARRANJOS INSTITUCIONAIS

Segundo anúncio – Contratação Consultor para Incorporar as Contribuições do GCF no Programa País 2.2 Clique – AMI Consultor para Incorporar as Contribuições do GCF no Programa Pais 2.2

Terceiro anúncio – Contratação de um(a) jurista para elaborar e validar o projecto de decreto – lei do mecanismo de coordenação do GCF em STP Clique – AMI CONTRATACAO DE UM JURISTA PARA ELABORAR E VALIDAR O PROJECTO DE DECRETO LEI DO MECANISMO DE COORDENACAO DO GCF EM STP

Quarto anúncio – Contratação de um/a Consultor/a para Criação de uma proposta de Decreto-Lei que regula o Comité Técnico de Assessoria (CTA) e a Célula Técnica Regional de Príncipe e a nomeação dos respetivos membros Ref 08/C/GCF/20 Clique – AMI Criacao de uma proposta de Decreto Lei que regula o Comite Tecnico de Assessoria CTA e a Celula Tecnica Regional de Principe e a nomeacao dos respetivos membros

Quinto anúncio – Contratação de um/a Consultor/a para Estabelecer diálogos estruturados com Entidades credenciados pelo GCF,

Consolidar o papel da AFAP como solicitante de credenciamento e processo de credenciamento de entidades nacionais Clique – AMI Estabelecer dialogos estruturados com Entidades credenciados pelo GCF