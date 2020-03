O Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, faz saber que no âmbito dos trabalhos preparatórios para instalação e início do projecto de Apoio a Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição (COMPRAN), está em curso os procedimentos para recrutamento de pessoal técnico aos 10 postos do referido projecto .

