PNUD – Concurso de Inovação Fundo de Investimento Resposta a Pandemia COVID19

CONCURSO DE INOVAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTO

RESPOSTA A PANDEMIA COVID19

⦁ OBJECTIVOS

O mundo atravessa uma das maiores crises mundiais de sempre, com o surgimento do COVID19, declarado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde em Março 2020. Neste âmbito o Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento | PNUD, pretendem apoiar o país a mitigar os impactos socioeconómicos do COVID19, solicitando propostas de entidades nacionais (empresas, associações, ONGs) que possam rapidamente fornecer produtos e serviços em resposta à crise provocada pela pandemia. As melhores soluções e propostas serão beneficiarias de uma subvenção do Fundo de Investimento estebelecido no projeto Plataforma de Emprendedorismo financiado pelo PNUD.

⦁ RESULTADOS

O Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo e o PNUD São Tomé esperam, com a criação de este fundo, dar oportunidades ao empresariado e as entidades sociais nacionais para contribuir a melhorar a resposta do país ao COVID19.

Alguns exemplos de produtos / serviços:

⦁ Produção de sabão de boa qualidade a preço competitivo

⦁ Produção de álcool sanitário de pelo menos 70%

⦁ Produção de gel hidroalcólico

⦁ Produção de lixivia e spray desinfetante para grandes superficies

⦁ Produção de máscaras de proteção com qualidades apropriadas

⦁ Produção de batas impermeáveis (equipamentos de proteção individual)

⦁ Produção de luvas

⦁ Serviços de distribuição e entrega de bens a domicílio

⦁ Soluções digitais para comércio on-line

⦁ Soluçoes de monitorização do COVID19 no país

⦁ Criação de dinâmicas sociais de apoio aos carenciados para que possam ficar em casa

⦁ Desenvolvimento de atividades sociais que ajudem as pessoas a manter-se em casa

⦁ Desenvolvimento de soluções a baixo custo de dispositivos que permitam a higienização de mãos nas ruas ou comunidades onde não existe água corrente. As propostas devem incluir fabrico, gestão e manutenção dos dispositivos.

⦁ Outras possíveis soluções sugeridas pelo proponente

⦁ SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS

Quem pode apresentar propostas

⦁ Entidades legalmente constituídas com experiencia empresarial no mercado santomense

⦁ Entidades com experiencia de trabalho social nas comunidades

⦁ Entidades inscritas e com situação regularizada perante a Segurança Social e as Finanças.

⦁ Entidades com mínima infraestructura para produzir ou fornecer produtos ou serviços que mitiguem o impacto da crise provocada pela pademia do COVID19 na população santomense

Como apresentar as propostas

⦁ Apresentação do formulário em anexo devidamente completado

⦁ Documentos que acreditem que a entidade é legalizada e tem a situação regularizada perante a Segurança Social e as Finanças.

⦁ As empresas podem apresentar propostas em consorcio ou agrupamento

A submissão da proposta deverá ser feita via email procurement.st@undp.org o mais tardar até o dia 12 de Abril 2020 às 23h00 com a seguinte menção: “Concurso de Inovação para fornecimento de bens ou serviços de resposta ao COVID19”

⦁ CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO VENCEDOR

As aplicações qualificadas e completas serão avaliadas de acordo com os critérios de avaliação da seguinte forma:

Critério Pontuação 100 pts

Solução inovadora que melhore respostas ao COVID19 15

Tempo necessário para disponibilizar os bens/serviços (mais valia quanto mais curto) 20

⦁ Viabilidade técnica, económica e comercial do projeto (no caso de propostas empresariais)

⦁ Viabilidade social da proposta (no caso de propostas sociais) 20

Experiência empresarial ou social da entidade/s 20

Empregos criados/mantidos pelo solução empresarial

Abrangência populacional da solução social(a quantas pessoas beneficia) 15

Fazer parte do empresariado santomense 10

Para questões de esclarecimento o favor de enviar um email ao endereço procurement.st@undp.org.

FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO

⦁ Nome e nacionalidade do Responsável da Empresa/Entidade

⦁ Nome da Empresa/Entidade

⦁ Email | Site

⦁ Telefone /whatsapp

⦁ Sede Social da empresa/entidade

⦁ Apresentação da empresa/entidade. Especificar a experiência empresarial ou social da/s entidade/s

⦁ Descrição de Serviço/Produto. Resuma uma intervenção do projeto, a solução inovadora proposta e os resultados esperados.

⦁ Atividades a serem realizadas. Descreva em detalhes as atividades planejadas e o cronograma da solução proposta demostrando sucintamente a viabilidade técnica, económica e comercial do projeto (no caso de propostas empresariais) ou a viabilidade social da proposta (no caso de propostas sociais).

⦁ Qual é o montante total para este projeto, especificando claramente tanto o montante solicitado como a contribuição da empresa. As solicitações devem incluir orçamento estimativo detalhado em STD.

⦁ Tempo necessário para disponibilizar os bens/serviços (mais valia quanto mais curto)

⦁ Situação Atual do Serviço/ Produto

Ideia Protótipo Já lançado Outros

⦁ Quem são/serão os clientes/beneficiários. Questões de marketing e distribuição devem ser consideradas e incluídos na proposta empresarial.

⦁ Qual é a capacidade de produção que espera conseguir (apenas para projetos empresariais)

⦁ Quais são as metas e impactos social da solução apresentada no combate ao COVID19

⦁ Quantos postos de emprego espera criar

⦁ Como visualiza a expansão do negócio pós COVID19

Nota: a documentação entregue não deverá superar as 10 páginas

