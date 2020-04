No quadro do projecto de protecção social e de desenvolvimento de competências, a Agência Fiduciária e de Administração de Projectos- AFAP, anuncia a abertura de concurso para contratação de serviço de consultoria para execução de verificações pontuais de pagamentos por transferência de dinheiro no âmbito dos pagamentos aos beneficiários do programa Famílias Vulneráveis.

Para saber tudo em detalhes clique – Concurso nº 11_C_SPS_2019_Carry-Out spot-checks of cash transfer payments