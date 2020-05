Atenção : AFAP avisa que tem portas encerradas e dá orientações aos seus utentes

A Agência Fiduciária de Administração de Projectos – AFAP, vem por este meio informar aos possíveis candidatos do concurso 64/C/ICB/2020 – T.A. TO DESIGN PUBLIC DEBT MANAGEMENT SYSTEM AND SOFTWARE SOLUTION FOR DEBT SERVICE FORECAST AND REPORTS, o seguinte:

– No seguimento das novas medidas restritivas de prevenção e combate ao COVID19, decretadas pelo Governo na 64ª Sessão do Conselho de Ministros, alínea 3 – “São encerrados todos os serviços públicos e privados não essenciais em todo o território Nacional”, os escritórios da AFAP encontram-se fechados até novas instruções;

– As manifestações de interesse dos consultores individuais para este concurso deverão ser enviadas por email, até a data limite estabelecida no Pedido de Manifestação de Interesse, 15 de Maio, o mais tardar as 11h50;

