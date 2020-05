PNUD – Contratação de consultoria para o projecto Plataforma de Empreendedorismo Jovem em STP

A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe, vem por este meio tornar publico a abertura do concurso de Consultoria para a Criação e Implementação do Plano de Comunicação para o Projecto Plataforma de Empreendedorismo jovem em São Tomé e Príncipe.

As propostas devem ser submetidas o mais tardar até o dia 29 de Maio 2020 às 23h00 via o email: procurement.st@undp.org .

As propostas devem ser expressas em Português, válidas por um período mínimo de 60 dias, limitadas a um máximo de 10 MB, e devem estar livres de qualquer forma de vírus ou de conteúdo corrompido, sob pena de serem rejeitadas.

Para mais informações, deverão consultar o documento do concurso no link http://procurement-notices.undp.org evento nº 65917 .

São Tomé aos 15 de Maio de 2020