PNUD – Prorrogação do prazo para recrutamento da empresa para elaborar o Guia do Investidor …

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) na República democrática de São Tomé e Príncipe leva ao conhecimento dos interessados que o prazo para submissão das propostas para o Concurso “Recrutamento de uma Empresa para Elaboração do Guia para o Investidor em Energias Renováveis; Regulamento de Fiscalização para o SEN; Manual de Fiscalização para o SEN; Regime jurídico para Auto-produção de Electricidade por fontes renováveis” no âmbito do Projecto “Promoção de energia hidroelétrica de forma sustentável e resiliente ao clima através de uma abordagem que integra a gestão de solo e de florestas em São Tomé e Príncipe” foi prorrogado e neste sentindo convida as empresas interessadas a apresentar as suas candidaturas o mais tardar até o dia 27 de Julho 2020.

.

Para mais informações, clique – anuncio prolongação do concurso RFP Guia de Investidor