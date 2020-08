PNUD – Estudos sobre a redução do risco de investimento em energias renováveis em STP

PNUD em São Tomé e Príncipe abre concurso para Recrutamento de uma Empresa para levar ao cabo o estudo sobre a Redução do risco de investimento em energias renováveis em São Tomé e Príncipe: Avaliação e Mapeamento dos Recursos em energia renovável (eólica, solar e hidrológica) para a produção de um Atlas Nacional no âmbito do Projecto “Promoção de energia hidroelétrica de forma sustentável e resiliente ao clima através de uma abordagem que integra a gestão de solo e de florestas em São Tomé e Príncipe”.