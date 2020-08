OIT – Contratação de um consultor sénior

No quadro do apoio à Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços de São Tomé e Príncipe, a Organização Internacional do Trabalho, lança um concurso público para o recrutamento dum consultor sénior para a realização dum estudo sobre a problemática de

financiamento das empresas em São Tomé e Príncipe e elaboração dum mapeamento de instituições e estruturas de financiamento do sector privado em África e no mundo, com potencialidades de investir em São Tomé e Príncipe.

Para ter todos os detalhes, clique os dois documentos seguintes :

1 – ANÚNCIO PÚBLICO PARA CONTRATACÃO DE UM CONSULTOR SÉNIOR (1)

2 – TDR – Problematique du financement –