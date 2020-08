PNUD – prorroga prazo para submissão de candidaturas

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) na República Democrática de São Tomé e Príncipe leva ao conhecimento dos interessados que foi prorrogado o prazo para submissão das candidaturas ao Concurso para o Recrutamento de um consultor ou uma instituição (UNDP RLA) para Elaboração de um Plano de Formação Nacional do Sector Energético para Planificação e Gestão da Transição Energética no âmbito do Projecto “Promoção de Energia Hidroelétrica de Forma Sustentável e Resiliente ao Clima através de uma abordagem que integra a Gestão de Solo e de Florestas em São Tomé e Príncipe”.

Clique para ter mais detalhes – Signed_Anuncio prorrogação Elaboração de um Plano de Formação Nacional do Sector Energético26.08.20 (1)