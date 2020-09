OIT – Contratação de um consultor

A Organização Internacional do Trabalho no âmbito do seu apoio ao reforço das capacidades dos empregadores em São Tomé e Príncipe pretende realizar um estudo sobre a comercialização de produtos agrícolas.

O principal objectivo almejado no âmbito deste estudo é elaborar para a Câmara de Comércio da Indústria, Agricultura e Serviços (CCIAS) um documento de estratégia para o desenvolvimento da comercialização de produtos agrícolas.

Para ter todos os detalhes veja os dois documentos anexos :

1 – ANÚNCIO PÚBLICO PARA CONTRATACÃO DE UM CONSULTOR-Estudo.Comercialização de produtos agrículas

2 – TDR straégie de commercialisation de la CCIAS final. (1) (1)