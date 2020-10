O Governo de São Tomé e Príncipe recebeu um financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento para o projecto de Transição de Energia e Apoio Institucional, e pretende aplicar parte do valor no pagamento sob contrato de um Especialista em Gestão de Finanças Públicas.

Para ter todos os detalhes sobre a modalidade de contratação do especialista em gestão de finanças públicas, clique sobre o link seguinte : – public_financial_management_expert_-_eoi