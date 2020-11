Contratação de um consultor para “Design and Operationalization of a Measurement, Reporting ….

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) na República Democrática de São Tomé e Príncipe leva ao conhecimento dos interessados que se encontra aberto o concurso para o recrutamento de um consultor para “Design and

Operationalization of a Measurement, Reporting and Verification (MRV) system under the Paris Agreement transparency standards” no âmbito do Projecto “Delivering the Climate Promise in São Tome and Principe”.

Para ter todos os detalhes clique – Signed_anuncio IC Measurement and Reporting