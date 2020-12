AFAP – Contratação de serviços de consultoria para desenvolvimento do Website do Cossil

O Governo da República Democrática de S.Tomé e Príncipe recebeu um financiamento do Banco Mundial para o custo do Projeto de Reforço de Capacidade Institucional e pretende aplicar parte deste financiamento para serviços de consultoria para a Realização de desenvolvimento do Website do Cossil

É prorrogado o prazo para o envio das manifestações de interesse até ao dia 7 de dezembro de 2020. As manifestações podem ser enviadas por via eletrónica ou em envelope fechado para os endereços abaixo descriminados.

Para ter ais detalhes clique – Concurso Público