PNUD – Prorroga concurso para contratação de uma empresa no âmbito do projecto energia

A empresa a ser contratada deverá elaborar o Regulamentos de Segurança das Redes de Transporte e de Distribuição de Electricidade, dos Centros de Produção de Electricidade, das Subestações, postos de corte e postos de transformações, de instalação de iluminação pública, dos sistemas de despacho, bem como das condições de higiene de trabalho dos técnicos no âmbito do Projecto “Promoção da Energia Hidroelétrica de Forma Sustentável e Resiliente ao Clima através de uma Abordagem que Integra Gestão De Terras e Florestas – Projeto Energia”.

Para ter todos os detalhes sobre a prorrogação do concurso público em causa, clique sobre o link – Signed_anuncio de prorrogação de parzo RFP Elbaoração de Regulamentos de segurança electrica-relançamento