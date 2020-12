MARAPA – Contratação de consultoria internacional especializada

A ONG MARAPA – Mar Ambiente e Pesca Artesanal recebeu um donativo da companhia petrolífera BP-Exploration STP Limited para financiar o projecto de instalação de Recifes Artificiais Marinhos na zona costeira da ilha de São Tomé. Prevê-se utilizar uma parte do valor do projecto para prestação de serviço de consultoria para formar, aconselhar e acompanhar as partes interessadas nas etapas de concepção, design, preparação, instalação e seguimento ecológico dos recifes artificiais em São Tomé.

Para ter acesso a todos os detalhes do concurso público, consulte os dois documentos em baixo :

1 – Anúncio recrutamento Consultor (1)

2 – TDR Recrutamento consultor