Resultados do concurso para 6 postos na célula de gestão das subvenções

O Ministério da Saúde na qualidade de beneficiário do projecto financiado pelo fundo global, através da célula de gestão das subvenções internacionais leva ao conhecimento das pessoas que candidataram para as vagas dos 6 postos, que os resultados das avaliações curriculares estão fixados na vitrina do Centro Nacional de Endemias.

O anúncio da Célula de Gestão das Subvenções, traz também informações importantes para os candidatos seleccionados para as provas escritas.

Por isso o leitor deve consultar o conteúdo integral do anúncio da Célula de Gestão das Subvenções, CLIQUE – Aviso resultados 6 Posto -CNE14