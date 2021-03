Petrolífera TOTAL – Contratação de empresas de construção civil e mais …

AVISO

Solicitação de Manifestação de Interesse

No âmbito do contrato petrolífero do Bloco 1 celebrado com o Estado São Tomense, em que se inserem compromissos para a execução de projetos sociais em benefício da comunidade, e no quadro de acordos já assinados com o Ministério da Educação e Formação Superior, a ‘Total E&P São Tomé e Príncipe B.V. – Sucursal em São Tomé e Príncipe’ (“TOTAL”) irá executar um projeto de reabilitação do Liceu Nacional (“Projeto”), o qual abrangerá as áreas de ginásio, laboratórios científicos e salas de informática.

A TOTAL convida as empresas presentes em São Tomé e Príncipe a manifestarem o seu interesse na prestação de serviços e / ou no fornecimento de bens para o Projeto, para efeitos de qualificação e seleção, em relação à totalidade ou parte dos seguintes serviços e equipamentos:

Construção civil: elaboração de projeto arquitetónico de reabilitação. Construção civil: realização de obra de empreitada de reabilitação de edifícios. Serviços de fiscalização de obras. Fornecimento de equipamentos laboratoriais, informáticos, desportivos, de ar condicionado e outros diversos, bem como de livros.

As empresas interessadas deverão enviar as suas manifestações de interesse em participar no(s) concurso(s) a realizar para o efeito, indicando o respetivo nome e objeto social (acompanhado de comprovativo do referido registo), endereço postal, endereço de correio eletrónico, número de telefone, e pessoa de contacto, bem como os serviços e/ou fornecimentos da lista acima a que se pretende candidatar, para os seguintes endereços:

Email: [geneleyse.lagos@stpcounsel.com]

Morada: Total E&P São Tomé e Príncipe B.V. – Sucursal em São Tomé e Príncipe

a/c STPCounsel

Av. da Independência, 392, II/III

São Tomé – São Tomé e Príncipe

A manifestação de interesse, em português ou inglês, deve ser enviada até 15 dias após a data da publicação, às 17.00 horas (hora local de São Tomé e Príncipe), apenas sendo consideradas as respostas recebidas até essa data e hora. Em caso de envio por correio, entrega em mão, ou meio equivalente, a proposta deve ser entregue em envelope fechado, com a menção “TOTAL – Manifestação de Interesse”.

Após receção das manifestações de interesse, será remetida aos interessados qualificados uma carta-convite para apresentação de proposta(s), bem como os documentos relevantes contendo as informações necessárias para a preparação e apresentação das referidas propostas.