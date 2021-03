FAO convida os empreendedores(as) para manifestarem interesse em obter assistência financeira…..

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), em parceria com a Direção de Florestas e Biodiversidade (DFB) do Ministério da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, no âmbito do projeto “Restauração da paisagem para a funcionalidade do ecossistema e mitigação das mudanças climáticas na República de São Tomé e Príncipe” (GEF-TRI), convida todos os empreendedores e empreendedoras, cooperativas, grupos de agricultores ou mulheres registradas como associações, empresas e operadores agroflorestais e outras áreas afins a manifestarem o seu interesse em obter assistência financeira para investimentos relacionados com uma ou mais das seguintes áreas prioritárias:

Para ter todos os detalhes clique sobre o documento seguinte : Aviso publico