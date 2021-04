Resultados do concurso público para preenchimento de 6 vagas na Célula de Gestão das Subvenções

A Célula de Gestão das Subvenções Internacionais, enquanto departamento do Ministério da Saúde, leva ao conhecimento das pessoas que concorreram para as vagas de 6 postos no projecto de luta contra o Paludismo, Sida e Tuberculose, financiado pelo Fudo Global, que os resultados finais do concurso estão afixados na vitrina da recepção do Centro nacional de Endemias.

1 – ANÚNCIO SOBRE O CONCURSO PÚBLICO