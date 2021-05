No âmbito do projecto de modernização do sistema de justiça, a representação do PNUD em São Tomé e Príncipe, anuncia que pretende instalar um sistema automático de detecção e extinção de incêndios no centro de dados do INIC. As propostas devem ser submetidas antes do dia 19 de Maio.

Para ter todas as informação sobre o concurso público, leia os 4 documentos em baixo :

1 – Anuncio -RFQ st012020.docx

2 – Memoria descritiva final_PT and SADI INIC_PT signed

3 – Quadro resumo mapa de quantidades.xlsx

4 – RFQ-st01govrec-2021.docx