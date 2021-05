O Gabinete da Coordenadora Residente em São Tomé e Príncipe, vem por este meio tornar publico a abertura do concurso para o recrutamento de um consultor para apoiar na elaboração do Relatório Nacional sobre a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) no âmbito da Revisão Nacional Voluntária (RNV).

Saiba tudo sobre o concurso público, consultando os documentos em baixo :

1 – Anuncio Consultor VNR

2 – TDR VNR SDG