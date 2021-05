PNUD – Instalação do sistema automático de detecção e extinção de incêndio

A solicitação do PNUD-Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em São Tomé e Príncipe, é feita no âmbito do Projecto de modernização do sistema de justiça.

Os interessados em instalar o sistema automático de detecção e extinção de incêndio no Centro de Dados do INIC em São Tomé e Príncipe, devem consultar os documentos em baixo :

1 – Anúncio-Projeto SADI para o INIC

2 – RFQ-st04.2021 revisto-Projeto SADI para o INIC

4 – Quadro resumo mapa de quantidades