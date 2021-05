PNUD – Convite à Manifestação de Interesse para empresas e entidades …

O PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – abre pelo presente aviso, um convite à manifestação de interesse, para EMPRESAS E ENTIDADES que desenvolvem a sua atividade no setor dos agronegócios, particularmente no segmento de transformação de produtos agrícolas locais, que já exportam ou que têm potencial e ambição para a exportação, para participar no Projeto “Promoção do Agronegócio para Exportação”.

Para ter todos os detalhes clique – CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Agronegocio