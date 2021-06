Chamada de um Consultor para desenvolver uma nota conceitual….

Chamada de Consultor para desenvolver uma NOTA CONCEITUAL sobre “Construção e Manutenção de Barragens e Reservatórios de Água” em São Tomé e Príncipe, para ser submetido ao GCF (Green Climate Fund).

A UNEP DTU PARTNERSHIP convida consultores a apresentarem propostas para desenvolver uma NOTA CONCEITUAL relacionada com uma ideia de projeto para o sector de Água em São Tomé e Príncipe, especificamente na “Construção e Manutenção de Barragens e Reservatórios de Água” para ser submetido ao Fundo Verde para o Clima (GCF).

Critérios de seleção

Essencial:

Grau avançado (PhD ou Mestrado) em economia, agricultura, ciências sociais, ciências ambientais, finanças climáticas, engenharia, ciências naturais ou disciplinas relacionadas com 10 anos de experiência, ou combinação equivalente de educação e experiência.

Experiência em adaptação às mudanças climáticas, meio ambiente e políticas públicas.

Experiência em finanças climáticas e desenvolvimento de modelos financeiros.

Experiência em estimativa de impactos socioeconômicos

Experiência em gerenciamento de projetos e consultas às partes interessadas

Preferências:

Experiência em programas / projetos relacionados às mudanças climáticas financiados por doadores multilaterais;

Experiência em programas nacionais de Avaliação das Necessidades de Tecnologia (TNA) é preferida

A experiência anterior com uma das instituições das Nações Unidas ou outra organização internacional seria um bem considerável;

A experiência anterior no fornecimento de assistência técnica a instituições governamentais é uma mais-valia.

Fluência escrita e falada em inglês é preferível.

Os interessados são convidados a enviar as suas candidaturas para o sr. Gordon Mackenzie (goma@dtu.dk) da UNEPDTU Partnership e para a sra. Máurean Barroso (maureanbarroso@gmail.com) Coordenadora da TNA no País, até às 17h do dia 25 de junho do presente ano.