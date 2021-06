Agência Fiduciária e de Administração de Projectos, (AFAP), anuncia que está aberto concurso público para contratação de 1 engenheiro de construção civil para acompanhar todas as actividades relacionadas as obras de manutenção de todas as escolas e edifícios abrangidos pelo projecto empoderamento das raparigas e educação de qualidade para todos (PEREQT).

Para ter acesso a todos os detalhes clique – AMI_38_C_GEE_2021_Eng. Civil