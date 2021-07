UNIDO – Contratação de serviços relacionados com a aplicação de padrões de desempenho energético para iluminação e eletrodomésticos

A Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, UNIDO – no quadro do programa estratégico de promoção de investimentos em energias renováveis ​​e eficiência energética no setor eléctrico de São Tomé e Príncipe, anuncia a abertura de concurso para prestação de serviços relacionados com o desenvolvimento e aplicação de padrões de desempenho energético para iluminação…….

Para ter todos os detalhes sobre o concurso público, clique sobre o documento – Terms of Reference – RFP No 7000004948