No quadro do projecto do Fundo Global, a Célula de Gestão das Subvenções do Ministério da Saúde anuncia o concurso público para recrutamento de um consultor nacional para criação e legalização de uma associação de HSH e PS…..

Para ter todos os detalhes clique sobre o documento seguinte : Anucio e TDR da Associação HSH e PS (1)