O projecto de apoio a comercialização, produtividade agrícola e nutrição(COMPRAN), faz saber a todos os interessados que se encontra aberto um concurso para recrutamento do pessoal afecto a Unidade de Coordenação do Projecto, nomeadamente um especialista em infra-estruturas, e um chefe de antena do Príncipe.

Para ter todos os detalhes consulte o documento em baixo :