É no âmbito do projecto ” Promoção de Energia Hidroeléctrica de forma Sustentável e Resiliente ao Clima através de uma abordagem que integra Gestão de Terras e Florestas, que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em São Tomé e Príncipe, lança o concurso público, para recrutamento de uma empresa para hiring of a training service provider for the implementation of the national energy sector training plan”.

Para ter todos os detalhes clique – Anuncio Concurso Publico