UNIDO – tradução e design final de documentos

A ONUDI, em parceria com o Ministério de Obras Públicas, Infraestrutura, Recursos Naturais e Meio Ambiente (MOPIRNA) em São Tomé e Príncipe, está implementando os projetos GEF e GCF acima mencionados.

Os projetos visam criar um ambiente propício para investimentos em energia renovável e eficiência energética, promovendo intervenções combinadas nas áreas de política e regulamentação, capacitação institucional, gestão do conhecimento, demonstração de tecnologia e apoio pré-investimento.

Sob a égide desses projetos, as Diretrizes de Pequenas Centrais Hidrelétricas e o Kit de Ferramentas de Mini-Rede da UNIDO serão ainda mais simplificados e aplicados em São Tomé e Príncipe, bem como em outros países lusófonos.

A UNIDO busca apoio para a tradução e design final dos seguintes documentos indicados na tabela abaixo. As traduções serão fornecidas em português europeu ou brasileiro (a ser acordado no início da cessão). Todas as traduções precisam ser feitas com a mais alta qualidade, onde nenhuma edição adicional pela UNIDO deve ser necessária. A atribuição envolverá várias rodadas de garantia de qualidade com a UNIDO e parceiros do projeto.

O prazo para apresentação das propostas é o dia 31 de Outubro.