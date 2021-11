PNUD – Contratação de uma empresa para fornecimento de electrodomésticos e afins

A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe em colaboração com o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, no âmbito do Projeto 00124498 -“Janela do Empoderamento Económico da Mulher” pretende adquirir para as beneficiárias detentoras de pequenos negócios, diversos Eletrodomésticos & Afins.

Neste sentido pretende contratar uma empresa para o fornecimento dos mesmos conforme as instruções constantes no documento em anexo.

Veja os dois documentos em baixo para ter todos os detalhes sobre o concurso público :

1 – Carta para concurso

2 – Concurso RFQ-st04.2021UNDP