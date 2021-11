O Ministério da Saúde enquanto principal beneficiário do projecto do Fundo Global, vem através da Célula de Gestão das subvenções anunciar a abertura do concurso público para contratação de uma empresa de segurança.

Tenha acesso a todos os pormenores, consultando o documento seguinte : Anúncio e TDR para contratação de empresa de segurança