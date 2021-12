AFAP – Contratação de Consultor Individual

No quadro do programa de transição energética e de apoio institucional, financiado pelo Fundo Africano de Desenvolvimento, a Agência Fiduciária e de Administração de Projectos, anuncia o lançamento de concurso para contratação de um consultor individual para fornecer aconselhamento técnico de longo prazo para capacitação da agência de promoção do comércio e investimentos (APCI) de São Tomé e Príncipe.

Para ter acesso a mais detalhes clique sobre os dois documentos em baixo :

1 – AMI APCI Port

2 – AMI APCI Franc