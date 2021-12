No quadro do projecto de reforço das capacidades institucionais financiado pelo Banco Mundial, a Agência Fiduciária e de Administração de Projectos, anunciam a contratação de serviço de consultoria de assistência técnica para apoiar a unidade macro-fiscal do governo de São Tomé e Príncipe.

Para ter mais detalhes veja o documento seguinte – AMI Contratação de um Consultor Individual Especialista em Assitencia Técnica para Apoiar a Unidade Macro Fiscal UMF do Governo de São Tomé e Príncipe