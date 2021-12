AFAP- Solicita propostas para construção de casas sociais em 6 comunidades de STP

Com financiamento do Banco Mundial, o projecto WACA(Investimento em resiliência da Zona Costeira da África Ocidental) em parceria com o Governo de São Tomé e Príncipe pretende utilizar parte do financiamento, para construção de casas sociais nas comunidades piscatórias de Santa Catarina, Micoló, Malanca e Iô Grande na ilha de São Tomé, e nas comunidades de Praia Burra e Praia Abade na ilha do Príncipe.

Assim, a AFAP- Agência Fiduciária e de Administração de Projectos, solicita propostas fechadas de licitantes ilegíveis.

Para saber tudo e com detalhes consulte o documento seguinte – Anuncio Ref nº 60_COMP3_W_WACA_2021