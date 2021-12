Agência Fiduciária e de Administração de Projectos solicita propostas fechadas de licitantes elegíveis que atendam as qualificações necessárias para realizar as obras de construção de casas sociaisem 6 comunidades do litoral de São Tomé e Príncipe.

Para ter mais detalhes clique – Anúncio Ref nº 60_STP_COMP3_W_WACA_2021