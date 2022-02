A Agência Fiduciária e de Administração de Projectos (AFAP) no quadro do projecto de recuperação do sector de energia, financiado pelo Banco Mundial anuncia a abertura de concurso para realização de obras de construção civil na central hidroeléctrica do Contador.

Para ter todos os detalhes consulte o documento seguinte – AMI REF Nº 77_W_PRSE_2021