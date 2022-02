Anúncio de Concurso de Pequena Dimensão

Concurso N° 09/USTP/2022

Contratação de um Consultor Individual para prestar Assessoria Jurídica à USTP

A Reitoria da Universidade de São Tomé e Príncipe (USTP) pretende contratar um Consultor Individual na modalidade de Contrato de Prestação de Serviços para prestar Assessoria Jurídica à Universidade, e convida os interessados a apresentar candidatura para o efeito.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Termos de Referência na Reitoria da USTP, nas horas normais de expediente.

As candidaturas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até às 17h00m, do dia 10 de Março do corrente ano.

Reitoria da Universidade de São Tomé e Príncipe,ao lado do jardim de Santo António, C.P. 546 – São Tomé, Telf: (239) 222 4423, e-mail: reitoria@ustp-edu-st.com.

O concurso será conduzido por meio da modalidade de Concurso Público, e regido pelo Regulamento de Licitações e Contratações Públicas, aprovado pela Lei n° 08, de 26 de Agosto de 2009.

São Tomé, a 16 de Fevereiro de 2022.

Administradora Geral,

_________________________

Maria do Céu Carvalho