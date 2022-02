No quadro do projecto do Fundo Global de luta contra o Paludismo, Sida e Tuberculose, o ministério da saúde através da Célula de Subvenção das Subvenções, leva ao conhecimento das ONG, associações, entidades individuais ou colectivas locais, que está aberto o concurso público para avaliação do impacto da campanha de Milda.

Para saber tudo e com detalhes clique – Anuncio do concurso para realizar a avaliação do impacto da campanha milda