A Agência Fiduciária e de Administração de Projectos (AFAP),anuncia que no quadro do projecto de recuperação do sector da energia financiado pelo Banco Mundial, está aberto o concurso para contratação de consultor individual especialista em monitorização e avaliação do impacto do programa de implementação das lâmpadas LED.

Confira todos os pormenores no documento seguinte :