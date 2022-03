PROCULTURA lança novo concurso DIVERSIDADE

Comunicado de imprensa

São Tomé, 10 de fevereiro de 2022

PROCULTURA PALOP-TL lança novo concurso DIVERSIDADE – Instrumento de financiamento para a diversidade cultural, cidadania e identidade

Entre 15 de fevereiro e 15 de março estará aberta mais uma fase de candidaturas ao DIVERSIDADE – Instrumento de financiamento para a diversidade cultural, cidadania e identidade.

Serão atribuídas subvenções até 10.000 EUR a pessoas singulares, entidades públicas, empresas e associações com propostas de pequenos projetos e ações que tenham o objetivo de contribuir para a diversidade cultural, cidadania e identidade através da cultura, além da criação valor económico no setor.

Os interessados poderão obter informação adicional através do e-mailprocultura.stp@camoes.mne.pt e submeter as suas candidaturas através de formulário próprio, disponível em:https://www.futuroscriativos.org/oportunidades/lancamento-do-instrumento-de-subvencoes-diversidade/

O DIVERSIDADE é um instrumento de financiamento do PROCULTURA – Promoção do emprego nas atividades geradoras de rendimento no setor cultural nos PALOP e Timor-Leste, financiado pela União Europeia, cofinanciado e gerido pelo Camões I.P., em parceria com a rede de Institutos Culturais Europeus (EUNIC), em São Tomé e Príncipe representada pelo Centro Cultural Português.

O instrumento disponibiliza um total 600.000,00 EUR, distribuídos pelos seis países, cada um beneficiando de 100.000 EUR.Em São Tomé e Príncipe estão ainda disponíveis 18.014,15 EUR.

Em baixo veja o comunicado em formato WORD e o respectivo Poster :

1 –

2 –