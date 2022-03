Por insuficiências de candidaturas, a Célula de Gestão das Subvenções, que executa em nome do Ministério da Saúde, o projecto de luta contra a Sida, Tuberculose e Paludismo, financiado pelo Fundo Global, anuncia a prorrogação do prazo de apresentação de candidaturas para o concurso público de avaliação do impacto da campanha de MILDA. O novo prazo é 28 de Março.

Para saber tudo e com detalhes consulte o documento seguinte :