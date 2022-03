Atenção – Comunicado

“O Projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação de São Tomé e Príncipe, vem por este meio informar que o concurso público nº1 para “Fornecimento, instalação e manutenção de sistema de energias renováveis” foi anulado para que haja plena concordância com o guia prático dos procedimentos de adjudicação de contratos no âmbito da ação externa da União Europeia – PRAG. O referido Projeto lamenta os transtornos causados aos concorrentes e informa que tudo está a ser feito para reiniciar o processo de abertura do concurso.

Mais se informa que brevemente será feita a abertura de um novo concurso público onde espera-se uma vez mais a participação das empresas que atuam no sector das energias renováveis”.